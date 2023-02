Eine Privatsammlung aus New York und drei jüdische Organisationen aus den USA, ein Auktionshaus aus Osnabrück, eine Versteigerung in Berlin und eine Münze aus Grünstadt: Das alles kommt zusammen, wenn am Donnerstag ein Doppeltaler des Leininger Grafen Ludwig zum Verkauf steht. Der Schätzwert der 400 Jahre alten Silbermünze ist erstaunlich hoch. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.