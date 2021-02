Wegen Bauarbeiten fallen auf der Lautertalbahn von Kaiserslautern nach Lauterecken am Sonntag, 28. Februar, und am darauf folgenden Wochenende (Samstag, 6. März und Sonntag, 7. März) sämtliche Züge aus und werden durch Busse mit längerer Fahrzeit ersetzt. Der für den regionalen Bahnverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband in Kaiserslautern weist darauf hin, dass die Haltestellen der Ersatzbusse nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen und es aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen kann. Zudem können in den Ersatzbussen keine Fahrräder mitgenommen werden.