Die Bundespolizei überprüft nach einer außerplanmäßigen Landung am Berliner Hauptstadtflughafen BER ein Flugzeug. „Polizeikräfte sind am Luftfahrzeug vor Ort“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend. Die Ryanair-Maschine, die eigentlich auf dem Weg vom irischen Dublin ins polnische Krakau war, stehe auf einer Sonderabstellposition.

Weitere Details nannte die Sprecherin mit Verweis auf den laufenden Einsatz zunächst nicht. Zuvor hatten die „B.Z.“ und „Bild“ berichtet.