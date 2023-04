In wenigen Tagen sollen die letzten deutschen Kernkraftwerke vom Netz, die der Pfalz am nächsten gelegenen Meiler in Philippsburg sind schon seit einigen Jahren abgeschaltet. Mittlerweile wird das Gelände für ein Energiewende-Projekt genutzt. Aber radioaktive Hinterlassenschaften werden noch lange bleiben. Was derzeit auf dem Gelände passiert und wie es dort weitergehen soll, steht im ausführlichen Bericht.