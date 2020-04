Angesichts Tausender Anzeigen zur Kurzarbeit in Rheinland-Pfalz und im Saarland sieht die Bundesagentur für Arbeit die Wirtschaft durch die Corona-Krise vor großen Herausforderungen. Viele Branchen verzeichneten massive wirtschaftliche Einbußen und würden darüber nachdenken, wie es weitergehen könne, sagte Chefin Heidrun Schulz von der Regionaldirektion in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur. „Um die Zeit der Krise zu überwinden und Beschäftigte zu halten, greifen viele Unternehmen auf Kurzarbeit zurück.“

Kurzarbeit-Anzeigen steigen

Die jüngste Bilanz ergibt rund 25.000 Kurzarbeit-Anzeigen für Rheinland-Pfalz und etwa 7000 für das Saarland - Tendenz steigend. Schulz appellierte an die Unternehmen, Beschäftigte trotz Corona-Krise nicht vorschnell zu entlassen. „Fachkräfte zu halten, hat sich in der Finanzkrise 2008/2009 bewährt. Kurzarbeitergeld ist ein gutes Instrument, um die wirtschaftlichen Einbußen abzufedern.“ In der Finanzkrise habe Deutschland gute Erfahrungen damit gemacht.