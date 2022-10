Der Ludwigshafener Rapper Apache207 hat eine Zusatztour angekündigt. Laut seinem Management Feder Music soll die Tour im Januar durch fünf deutsche Städte gehen. Seine erste Tournee, die wegen Corona gleich mehrmals verschoben werden musste, war 2019 und 2020 innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Mit der Zusatztour möchte sich der 25-Jährige bei seinen Fans bedanken. Nach Angaben von Feder Music haben bei der Tour, die im September diesen Jahres gestartet ist, 155.000 Besucher auf insgesamt 12 Konzerten mit ihrem Idol zusammen gefeiert.

Der Zusatztournee startet, wie auch die ersten Tour, in Mannheim. Ein „Heimspiel“ sozusagen – schließlich ist der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, in Mannheim geboren. Bereits im September hatte er dort die Fans begeistert. Anschließend holt er seine Fans in München, Köln, Hamburg und zum Tourfinale in Berlin nochmal „in seinen Block, um vor den Fenstern von Apaches Mutter seine Lieder zu feiern“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der Vorverkauf startet am Dienstag um 16 Uhr auf Eventim.