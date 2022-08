Der Ludwigshafener Rapper Apache 207 hat am Freitagabend seine Tour in der SAP Arena in Mannheim gestartet. Ursprünglich sollte die bereits 2020 starten, war aber wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Der 24-Jährige, der in Mannheim geboren und im pfälzischen Ludwigshafen aufgewachsen ist, spielte fast zwei Stunden. Mit dabei waren seine größten Hits wie „Roller“ und „Bläulich“, aber auch Lieder aus seinem neuen Album „Too Sad Too Disco“. Der Zwei-Meter-Mann überraschte seine Fans außerdem mit einer Ankündigung: Noch in diesem Jahr soll es eine Dokumentation über den Rapper geben. Sie soll auf dem Streaming-Dienst Amazon-Prime ausgestrahlt werden.