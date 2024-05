Zum dritten Mal binnen weniger Wochen ist Obrigheim in der Nacht auf Mittwoch von Unbekannten heimgesucht worden, die das Dorf mit Plakaten und Aufklebern übersäten. Die bislang verwendeten Parolen lassen die Täter im rechtsradikalen Milieu vermuten, ihre Botschaften waren fremdenfeindlich. Außerdem nahmen sie eine unterhaltsame Travestie-Show im Ort als Anlass für Parolen gegen Transsexualität. Weil sich ihre Schmierereien an der Veranstaltungshalle Rosengarten teils nicht folgenlos entfernen ließen, liefen bei der Polizei bereits Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Den Angaben der Ermittler zufolge ist es im neuesten Fall erneut zu einem derartigen Delikt gekommen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Inspektion in Grünstadt unter Telefon 06359 93120 melden.