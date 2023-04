Die Deutsche Bahn (DB) und andere Bahnunternehmen werden am Freitag vom frühen Morgen bis zum späten Vormittag bestreikt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) teilte am Mittwochmorgen mit, dass sie ihre Mitglieder „in allen rund 50 Unternehmen, in denen derzeit Tarifverhandlungen geführt werden“, dazu aufruft, die Arbeit zwischen 3 und 11 Uhr am Freitag niederzulegen. Reisende und Pendler müssen nach Einschätzung der EVG mit „massiven Auswirkungen“ rechnen.

„Wir müssen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die glauben, die Forderungen ihrer Beschäftigten ignorieren zu können und stattdessen Tarifverhandlungen nach Gutsherrenart führen wollen. Das ist nicht akzeptabel“, erklärten die beiden EVG-Tarifvorstände Cosima Ingenschay und Kristian Loroch.

Bereits vor gut drei Wochen hatte die EVG mit einem ganztägigen Warnstreik den Bahnverkehr in Deutschland lahmgelegt. Die Gewerkschaft verhandelt derzeit mit der DB und 50 anderen Bahnunternehmen über einen neuen Tarifvertrag. Die EVG fordert für die rund 180.000 Beschäftigten 12 Prozent mehr Geld, mindestens aber 650 Euro. Die nächste Verhandlungsrunde mit der DB soll am Dienstag stattfinden.

Auf Behinderungen müssen sich auch Flugreisende einstellen. Für Donnerstag und Freitag hat die Gewerkschaft Verdi an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn zu ganztägigen Warnstreiks im Sicherheitsbereich aufgerufen.