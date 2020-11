Am Dienstag ist ein Großteil von Offenbach für vier Stunden Sperrzone. Eine Fliegergranate aus dem Zweiten Weltkrieg, die bei Arbeiten auf einem Privatgrundstück in der Landauer Straße entdeckt wurde, wird gesprengt. Eine Entschärfung ist nicht möglich, deswegen rücken Experten des Kampfmittelräumdienstes an. Der Ort wird im Umkreis von 300 Metern rund um den Fundort unweit von Tankstelle, Friedhof und Wasgau-Markt von 10 bis 14 Uhr evakuiert. Das betrifft rund 1750 Menschen in rund 730 Haushalten. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommt, kann in der Zeit in der Queichtalhalle warten. Allerdings war dafür wegen der Corona-Vorschriften eine Anmeldung bis Montagmittag erbeten. Die Verbandsgemeinde weist dringend darauf hin, dass sich Menschen im Evakuierungsgebiet, die sich in angeordneter Quarantäne befinden, bei der Verwaltung melden sollen. Und zwar unter der Nummer 06348 986100. Diese ist bei Fragen rund um die Sprengung als Bürgertelefon geschaltet.