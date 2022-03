Nach zwei Tagen Schließung können die Südpfälzer in der Dammühlstraße an der Horststraße in Landau wieder Lebensmittel und Co. einkaufen. Der neue Eigentümer Kaufland hat am Mittwoch eröffnet. Die RHEINPFALZ war mit Marktleiterin Heike Hohlfeld unterwegs. Das Sortiment unterscheidet sich zum Vorgänger Real. Vieles ist neu, und vieles wird sich erst noch ändern.

