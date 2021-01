Es war ein Prozess, der auch Justizbeamte und Richter erschüttert hat: Weil sie ein fünfjähriges Mädchen einfach sterben ließen, hat das Landgericht drei Angeklagte aus Kaiserslautern zu lebenslanger Haft verurteilt.

Bis zum letzten Verhandlungstag ringen in diesem Verfahren selbst routinierte Wachtmeister immer wieder um Fassung. Und der Anwalt des Vaters des toten Kindes wählt in seinem Plädoyer ein für Juristen gänzlich ungewöhnliches Vokabular: Er zitiert die Redewendung, der zufolge er gar nicht so viel essen könne, wie er „gerne kotzen“ würde. Gerichtsreporter Christoph Hämmelmann erzählt in der neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“, wie es zum Tod der fünfjährigen Carrie kam und warum am Ende selbst den Verteidigern nicht mehr viel einfiel, was für ihre Mandanten gesprochen hätte.

