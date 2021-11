Alexander Schweitzer (48, Bad Bergzabern) wurde für weitere zwei Jahre als Vorsitzender der SPD Pfalz bestätigt. Bei einer Regionalverbandskonferenz in Kusel erhielt er am Samstag 98 Prozent der Stimmen (bei 98 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung), wie die SPD Pfalz mitteilte. „Die pfälzische SPD ist eine Herzensangelegenheit für mich“, sagte Schweitzer laut Pressemitteilung. Seine Partei könne auf ein erfolgreiches Jahr mit gewonnenen Landtags- und Bundestagswahlen zurückblicken, „an diese Erfolge wollen wir bei kommenden kommunalen Urwahlen in der Pfalz anknüpfen“. Schweitzer verwies auf das Jubiläumsjahr der Pfalz-SPD, die 2021 und 2022 150 Jahre ihres Bestehens feiern werde. Schweitzer ist Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Rheinland-Pfalz und seit 2017 im SPD-Bundesvorstand. Die SPD Pfalz führt er seit 2014.

Als Vize-Vorsitzende wurden Giorgina Kazungu-Haß aus Haßloch (89 Prozent Zustimmung) bestätigt und Daniel Schäffner aus Mackenbach neu gewählt (mit 96 Prozent).

Beisitzer im Vorstand sind jetzt Pia Bockhorn, Michael Cullmann, Thomas Hitschler, Angela Hubach, Anja Klose, Ingrid Reske, Patrick Schäfer, Stefanie Seiler, Silke Schmitt-Makdice, Daniel Stich, Pervin Taze und Bastian Welker.