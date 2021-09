Mehr als 20.000 Menschen, die aus Afghanistan nach Ramstein evakuiert wurden, sind bereits in die Vereinigten Staaten oder andere sichere Zielorte weitergeflogen. Das meldeten die US Air Force und das US-Generalkonsulat in Frankfurt am Montag. Seit Beginn der Operation am 23. August seien 73 Flüge mit etwa 20.932 Evakuierten von der Air Base abgehoben.

Am Mittwoch wird US-Außenminister Antony Blinken auf der Luftwaffenbasis in der Westpfalz erwartet. Er will sich vor Ort ein Bild machen und allen Beteiligten seinen Dank aussprechen. Insgesamt haben die USA nach eigenen Angaben 123.000 Menschen aus Afghanistan evakuiert. Neben der US Air Base in Doha/Katar ist die Basis in Ramstein die wichtigste Zwischenstation für die Luftbrücke.