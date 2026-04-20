Ein Mann hat am Sonntagabend auf der A62 bei Reichweiler ( Kreis Kusel) den Verkehr ausgebremst und ein Auto gestoppt, meldet die Polizei. Der Unbekannte hat laut Polizei am Autobahnabschnitt in Richtung Trier nahe der Anschlussstelle Reichweiler nach einem Überholmanöver sein Auto quer gestellt und den nachfolgenden Verkehr gefährdet. Der Vorfall passierte am 19. April 2026 gegen 18.43 Uhr. Der Mann gestikulierte mehrfach aus dem Fenster und zeigte dem Geschädigten den Mittelfinger. Er stieg aus, ging zum Auto des Geschädigten, beschädigte den Außenspiegel und riss die Fahrertür auf. Er beleidigte den Mann lautstark. Das Verhalten führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei bat Zeugen, die den Vorfall sahen oder Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern zu melden.