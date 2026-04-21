Ein 43-jähriger Mann hat in Neustadt an der Weinstraße bei einer Kontrolle den Polizeibeamten Widerstand geleistet und ist zuvor mehrfach geflüchtet, meldet die Polizei. Der Mann stand nach Angaben der Beamten deutlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Die Streife traf ihn in der Nacht zu Dienstag gegen 23.40 Uhr in der Martin-Luther-Straße zunächst zu Fuß mit seinem Fahrrad an. Als er den Wagen sah, warf er das Rad auf die Straße, setzte sich dann auf und fuhr trotz Aufforderung weg. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten ihn auf einem nahe gelegenen Parkplatz. Er flüchtete erneut, diesmal zu Fuß, und ließ das Fahrrad mit zwei platten Reifen zurück. Nach Fahndungsmaßnahmen trafen die Polizisten den Mann auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an. Dort reagierte er sofort aggressiv. Die Beamten wollten ihn für eine Blutprobe zur Dienststelle bringen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte drei Beamte leicht; sie blieben dienstfähig. Ein Atemtest ergab 1,47 Promille. Die Polizei leitete mehrere Verfahren ein, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. rhp