Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey-Liga eine 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung bei den Straubing Tigers kassiert. David Wolf (4.) und Thomas Larkin (47.) hatten die Adler zweimal in Führung gebracht, Chase Balisy (33.) und Kael Mouillierat (59.) jeweils ausgeglichen. In der Verlängerung schlug Jeremy Williams (61.) zu.