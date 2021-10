Die Adler Mannheim haben den Gruppensieg in der Champions Hockey League verpasst. Im an sich bedeutungslosen letzten Vorrundenspiel unterlagen sie dem HC Lausanne mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Der einzige Mannheimer Treffer gelang Sinan Akdag. Im Tor erhielt Vielspieler Felix Brückmann eine Pause – Florian Mnich feierte sein Saisondebüt in der Anfangsformation. Die Auslosung für den kommenden Gegner ist am Freitag, einen Termin für das Achtelfinale gibt es noch nicht.