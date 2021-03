Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ihre fünfte Saisonniederlage kassiert, bleiben aber weiter souveräner Tabellenführer in der Südgruppe. Bei den Pinguins Bremerhaven unterlagen die Mannheimer 0:5 (0:1/0:2/0:2). Dominik Uher (19.), Stanislav Dietz (26., 58.), Miha Verlic (40.) und Ross Mauermann (54.) schossen die Tore für die Bremerhavener, die in der Nordgruppe auf dem zweiten Rang liegen.

Bereits am Donnerstag (20.30 Uhr) müssen die Adler schon wieder ran, dann geht es für die Mannschaft von Pavel Gross bei den Grizzlys Wolfsburg um Punkte.