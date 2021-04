Der neue Play-off-Modus mit nur maximal drei Spielen pro Serie macht’s möglich: Nach der 2:3-Auftaktniederlage nach Verlängerung gegen die Straubing Tigers sind die Adler Mannheim im Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft am Donnerstag schon zum Siegen verdammt. In der SAP-Arena ging der Titefavorit zwar am Dienstagabend zweimal in Führung (Denis Reul, Taylor Leier), verschenkte den knappen Vorsprung aber jeweils durch krasse Abwehrfehler. Gewinnen die Adler nun in Straubing nicht, ist ihre Saison schon zu Ende.