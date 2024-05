Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Frauen des SV Obersülzen wollen ihre Serie in der Verbandsliga Südwest ausbauen. Am Samstagmittag trifft der momentane Tabellenvierte auf den Spitzenreiter FSV Mainz 05 II. Beide Mannschaften sind in der Rückrunde noch ohne Niederlage.

Seit elf Spielen ist die Mannschaft von Trainerin Eliane Dauth ungeschlagen. Zuletzt gewannen Obersülzen drei Spiele in Folge. Beim Auswärtssieg zuletzt bei der TSG Bretzenheim gelang Clara