Anders als erwartet ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag für die Wehrleute der Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Leiningerland sowie der Feuerwehr Grünstadt verlaufen. Wie VG-Wehrleiter Markus Ittel berichtet, blieb es trotz des angekündigten Unwetters ruhig: „Es gab keine einzige Alarmierung.“ Auch Jens Michel, Wehrleiter der Feuerwehr Grünstadt, und sein Team vermelden keine Einsätze durch Unwetterschäden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sowie die Frühwarn-App Katwarn hatten für Donnerstag Gewitter, Sturmböen und Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 30 und 70 Litern pro Quadratmetern zwischen Mitternacht und 18 Uhr am Freitag in der Pfalz angekündigt. Deshalb besteht laut DWD weiterhin an kleineren und mittleren Flüssen die Gefahr von Hochwasser.

