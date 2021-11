Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben auch ihr zweites Spiel in dieser Woche verloren. Dem 1:10 gegen Frölunda Göteborg in der Champions Hockey League (CHL) folgte am Freitagabend eine 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)-Auswärtsniederlage in der DEL bei den Eisbären Berlin. Dort zeigten die Adler eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Partie gegen die Schweden. Für mehr als das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 von Markus Eisenschmid reichte es jedoch nicht – dabei hatten die Adler einige weitere Chancen. Für den deutschen Meister aus Berlin trafen Yannick Veilleux, Frans Nielsen und Zach Boychuk.