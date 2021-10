Die Adler Mannheim treffen im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) auf den schwedischen Spitzenklub Frölunda HC aus Göteborg. Das ergab die Auslosung. Gespielt wird am 16./17. November (Hinspiel in Mannheim) sowie 23./24. November (Rückspiel in Göteborg). „Wir bekommen es gleich in der ersten Runde mit einer der besten Mannschaften Europas zu tun“, freut sich Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara auf die Aufgabe.

So ist der Modus

Um den Gesamtsieger aus Hin- und Rückspiel zu ermitteln, werden die Ergebnisse der beiden Partien addiert. Steht es im Anschluss an die reguläre Spielzeit unentschieden, folgt eine zehnminütige Verlängerung im Drei-gegen-Drei-Format. Fällt kein Tor, entscheidet das Penaltyschießen mit fünf Schützen auf jeder Seite über den Sieger.