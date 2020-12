Tim Stützle, das Ausnahmetalent der Adler Mannheim, ist seinem Traum vom Sprung in die beste Eishockey-Liga der Welt wieder einen Schritt nähergekommen. Der 18-jährige Angreifer unterschrieb am Sonntagnachmittag (Ortszeit) erwartungsgemäß einen Einstiegsvertrag bei den Ottawa Senators, die ihn Anfang Oktober beim Draft – der alljährlichen Talente-„Lotterie“ – der National Hockey League (NHL) an Position drei gezogen hatten. Die Adler lösten im Vorfeld den noch bestehenden Vertrag mit Stützle auf und machten den Wechsel damit in letzter Konsequenz möglich. In der Vorbereitung auf die neue Saison hatte sich der Flügelstürmer noch in Mannheim fit gehalten, aber auch am Arm verletzt und war lange ausgefallen. Im Adler-Trikot war er deshalb nicht mehr zu sehen. Derzeit weilt Stützle als Kapitän der deutschen U20-Nationalmannschaft bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Edmonton.

Dank an die Adler

„Bei den Adlern bekam ich in der vergangenen Saison viel Eiszeit und somit die Chance, mich zu zeigen. Ich werde den gesamten Club sehr vermissen, allerdings ist es einfach an der Zeit, dieses Kapitel zu schließen“, bekannte Stützle nach der Vertragsunterzeichnung: „Ich konnte mit der Vertragsunterschrift einen nächsten, wichtigen Schritt gehen, der mich auch sehr stolz macht. Dennoch bin ich mir bewusst, wie weit der Weg in die NHL noch ist.“ In der vergangenen Spielzeit etablierte sich der gebürtige Viersener auf Anhieb im Profikader der Adler und sammelte in 41 Partien der Deutschen Eishockey-Liga 34 Punkte.

Vorschusslorbeer aus Ottawa

„Tim verfügt über eine außergewöhnliche Mischung aus Schnelligkeit und Geschicklichkeit sowie über eine Spielmacherfähigkeit, die unsere Fans noch einige Jahre lang genießen werden“, sagt Pierre Dorion, General Manager der Ottawa Senators: „Er ist ein dynamischer Stürmer, von dem wir erwarten, dass er ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders wird.“