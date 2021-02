Die Adler Mannheim haben ihren sechsten Sieg in Serie gefeiert und ihre Spitzenposition in der DEL-Südgruppe weiter gefestigt. Im Auswärtsspiel am Mittwochabend gegen das Schlusslicht aus Nürnberg gewann die Mannschaft von Pavel Gross mit 4:3 (1:1, 2:1 und 1:1). Doch Mannheim tat sich schwer.

Die Tore: 0:1 Plachta (Larkin) 3:21, McLellan (Kulda) 4:26, 2:1 Fox (Kulda) 22:47, 2:2 Leier (Krämmer) 37:00, 2:3 Wolf (Smith) 38:33, 2:4 Smith (Wolf) 47:19, 3:4 McLellan (Kulda) 48:33.