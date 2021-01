Craig Schiras Debüt im Trikot der Adler Mannheim verzögert sich. Der Neuzugang ist positiv auf Covid-19 getestet worden, hatte aber laut Klub bislang keinen Kontakt zur Mannschaft. Schira (32), der zuletzt für das schwedische Team HV71 Jönköping aktiv war, zeigt keinerlei Symptome und befindet sich in häuslicher Quarantäne, teilten die Adler mit. Am Mittwoch noch hatte das Trainerteam erwogen, den kanadischen Verteidiger am Donnerstagabend in der Heimpartie der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Schwenninger Wild Wings erstmals einzusetzen – wenn die Test negativ verlaufen. Der Klub stehe derzeit mit den örtlichen Behörden in Kontakt, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Schira kam an Neujahrstag nach Mannheim und begab sich danach sofort in Quarantäne. Am Mittwoch wurde er abschließend getestet.