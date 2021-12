Die Adler Mannheim beenden das Jahr 2021 mit einer 4:5 (1:1, 3:0, 0:4)-Niederlage bei den Bietigheim Steelers. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel, in dem Nico Krämmer (5.) die Adler zunächst in Führung gebracht hatte und Jason Smereck (7.) für die Gastgeber ausglich, gehörte der zweite Durchgang den Adlern. Nigel Dawes (21./35.) und David Wolf (32.) brachten die Gäste scheinbar sicher mit 4:1 in Führung. Zumal die Adler in dieser Spielzeit noch nie verloren hatten, wenn sie nach 40 Minuten in Führung lagen.

Aufsteiger Bietigheim beendete diese Serie. Tore von C.J. Stretch (45.), Riley Sheen (48.) und Brendan Ranford (55) stellten das Ergebnis gegen viel zu passive Adler wieder auf Unentschieden und Smereck (57.) erzielte den Siegtreffer für die Gastgeber. „Wir haben den Job heute einfach nicht erledigt bekommen“, analysierte Interimskapitän David Wolf, der dafür weder die kurze Bank der Adler, die zu den bisherigen acht Ausfällen auch noch kurzfristig auf Denis Reul und Andrew Desjardins verzichten mussten, noch die Irritationen um Cheftrainer Pavel Gross als Entschuldigung werten wollte.