Ein komplett konfuser Start ins Mitteldrittel raubte den Adlern Mannheim am Donnerstagabend die Chance auf einen schnellen Einzug ins Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Bei den Straubing Tigers setzte es so nach zuvor zwei knappen Siegen eine 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)-Niederlage. Drei Gegentore – zwei davon in Unterzahl kassiert – in nicht einmal drei Spielminuten, davon erholte sich der Gast bei zeitweise widrigen Bedingungen mit Nebel im Eisstadion am Pulverturm nicht mehr wirklich. Borna Rendulic hielt immerhin mit seinem Tor zum 1:3 die vagen Hoffnungen am Leben. Der vierte Straubinger Treffer landete im verwaisten Mannheimer Tor. Weiter geht’s in der Play-off-Serie mit Spiel vier an Karsamstag (19 Uhr) in Mannheim.