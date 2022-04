Die Adler Mannheim liegen in der Play-off-Halbfinalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft zurück: Sie verloren das erste Spiel bei Meister Eisbären Berlin nach einer sehr offenen Partie 3:4 nach Verlängerung. Die Berliner waren nach gewonnenen Zweikämpfen vor dem Tor der Adler früh 2:0 in Führung gegangen, doch Andrew Desjardins brachte sein Team in „doppelter“ Überzahl auf 1:2 heran. Jason Bast (zum 2:2) und Tim Wohlgemuth (zum 3:3) gelang jeweils der Ausgleich. Eine späte große Strafe gegen Borna Rendulic wegen Bandenchecks brachte die Mannheimer in arge Nöte, sie retteten sich aber noch in die Verlängerung und überstanden auch hier die dreiminütige Unterzahl. Ein eigenes Powerplay konnten sie jedoch nicht nutzen. In der zwölften Minute der Verlängerung gelang Manuel Wiederer der Siegtreffer für den nun immer stärker werdenden Meister. Am Freitag (19.30 Uhr) geht’s in der SAP-Arena mit Spiel zwei der Play-off-Serie weiter, drei Siege werden zum Weiterkommen benötigt.