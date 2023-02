Fünfte Niederlage in Serie für die Adler Mannheim Beim Vorletzten der Deutschen Eishockey-Liga, den Augsburger Panthern, unterlagen die Adler Mannheim am Dienstagabend mit 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Markus Eisenschmid (1.) hatte die Adler früh in Führung gebracht, Joonas Lehtivuori konterte den Ausgleich der Gastgeber von Marcel Barinka (6.) mit seinem ersten Saisontreffer zur 2:1-Führung der Adler nach dem ersten Drittel. Und es sah gut aus, weil Ryan McInnis nach 74 Sekunden des zweiten Durchgangs auf 3:1 erhöhte. Das nervöse Nervensystem der Adler beruhigte das nicht. Terry Broadhurst (28.) und David Warsofsky, der im „Vier gegen Vier“ Matthias Plachta übertölpelte (32.), glichen den Spielstand wieder aus, Andrew Leblanc brachte die Augsburger im Schlussabschnitt (48.) in Führung. Immerhin: Stefan Loibl traf noch zum Ausgleich (57.). In der Verlängerung war es Sebastian Wännström (63.), der den entscheidenden Treffer erzielte.