Die Adler Mannheim starten mit einer Auswärtspartie in die neue Runde der Deutschen Eishockey-Liga, die insgesamt 60 Spieltage mit 56 Partien für jede Mannschaft vorsieht. Sportlicher Aufsteiger und damit 15. Team sind die Bietigheim Steelers. Los geht's für die Adler am Freitag, 10. September, bei den Straubing Tigers; am zweiten Spieltag ist das Team von Cheftrainer Pavel Gross spielfrei.