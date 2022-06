Der Spielplan für die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga, die am 15. September beginnt, erscheint am Freitag. Nach RHEINPFALZ-Informationen beginnen die Adler Mannheim mit einem Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings. Nationalstürmer Marc Michaelis (26), an dem die Adler interessiert waren, wechselt derweil aus Nordamerika in die Schweiz zu den Tigers Langnau. Die DEL startet mit 15 Mannschaften in die neue Saison: Die Frankfurter Löwen steigen aus der DEL2 auf, erfüllten nun auch die wirtschaftlichen Anforderungen dafür.