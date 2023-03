Die Adler Mannheim haben am Freitagabend das zweite Play-off-Viertelfinale-Spiel gewonnen. Beim achtmaligen deutschen Meister, den Kölner Haien, siegte Mannheim mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Taro Jentzsch (15.) und Ryan MacInnis (42.) erzielten die Tore für die Adler. Nicholas Baptiste verkürzte für Köln (59.). Damit steht es nach zwei Spielen 1:1. Köln hatte das erste Aufeinandertreffen am Dienstag in Mannheim mit 4:0 gewonnen. Am Sonntag, 19 Uhr, geht es nun in der SAP-Arena weiter.