Die Adler Mannheim bleiben Spitzenreiter München in der Deutschen Eishockey Liga auf den Fersen. Am Freitagabend siegten die Mannheimer 5:2 (0:1, 1:0, 1:4) beim ERC Ingolstadt. Für die Adler trafen Larkin (18.), Donovan (43.), MacInnis (60.) sowie zweimal Katic (45., 60.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 für Ingolstadt erzielte Storm (40.), Friedrich brachte die Hausherren noch einmal näher ran (47.), zu mehr reichte es aber nicht mehr. Am Sonntag empfangen die Adler um 14 die Eisbären Berlin in der SAP-Arena.