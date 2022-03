Ein ganz bitteres Wochenende für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga: null Punke, null Tore. Am Sonntag unterlag der letztlich chancenlose Tabellenfünfte bei den Pinguins Bremerhaven mit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Bereits am Freitag hatten die Adler gegen das Team aus dem hohen Norden verloren, 0:2 zu Hause. Urbas, Andersen und zweimal Dietz trafen am Sonntag.