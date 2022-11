Die Adler Mannheim fanden in der regulären Spielzeit nicht den Schlüssel, um das Bollwerk der Augsburger Panther zu knacken. Erst nach 17 Sekunden der Verlängerung erlöste Borna Rendulic am Sonntag die Gastgeber mit dem entscheidenden 1:0 (0:0, 0:0, 0:0) in der Verlängerung.