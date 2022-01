Die Adler Mannheim müssen in den kommenden Partien der Deutschen Eishockey-Liga auf Ilari Melart und Andrew Desjardins verzichten. Der finnische Verteidiger zog sich im Auswärtsspiel bei den Kölner Haien am 17. Dezember eine Beinverletzung zu, wurde bereits erfolgreich operiert und steht den Adlern bei optimalem Heilungsverlauf zwischen acht und zehn Wochen nicht zur Verfügung. Rund drei Wochen wird der kanadische Stürmer Desjardins fehlen, der beim Auftritt in Wolfsburg kurz vor dem Jahreswechsel eine muskuläre Schulterverletzung erlitt.

Bergmann und Holzer vor Comeback

Nationalstürmer Lean Bergmann, der die vergangenen vier Spiele angeschlagen verpasste, plant für am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings sein Comeback. Ebenfalls vor einer Rückkehr stehen der seit Mitte November außer Gefecht gesetzte Defender Korbinian Holzer sowie der zuletzt angeschlagene Angreifer Ruslan Iskhakov. Das für Freitag geplante Spiel der Adler bei den Iserlohn Roosters muss wegen eines Corona-Ausbruchs beim Gegner verlegt werden.