Auch, weil sie zu viel Zeit auf der Strafbank verbrachten, kassierten die Adler Mannheim ihre dritte Niederlage in Folge in der Deutschen Eishockey-Liga. Beim ERC Ingolstadt setzte es am Sonntag eine 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)-Schlappe. Letztlich fiel die verdiente Niederlage aber etwas zu hoch aus. Die beiden letzten Gegentreffer gingen ins leere Mannheimer Tor, die Adler versuchten in den Schlussminuten ohne Goalie alles. „Wir waren einfach nicht gut genug. Wir müssen jetzt enger zusammenrücken“, befand Stürmer Nico Krämmer.