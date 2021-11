Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey-Liga müssen lange ohne Korbinian Holzer und Borna Rendulic auskommen. Nationalverteidiger Holzer, der an der Hüfte operiert werden muss, fällt bei optimalem Heilungsverlauf vier bis sechs Wochen aus. Der kroatische Angreifer Rendulic kann sogar rund vier Monate nicht am Spielgeschehen teilnehmen, er muss an der Schulter operiert werden. „Dass wir mit Korbinian und Borna gleich auf zwei weitere Stammkräfte verzichten müssen, ist in unserer aktuellen Lage besonders bitter“, sagt Sportmanager Jan-Axel Alavaara angesichts des durch Corona ohnehin schon dezimierten Kaders.