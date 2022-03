Dritter Sieg in Folge für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga: Beim ERC Ingolstadt gab es einen 5:4 (0:2, 2:2, 2:0; 0:0; 1:0)-Erfolg nach Penaltyschießen und mehrfachen Rückständen. Denn die Gäste fanden schwer in die Partie, lagen zur ersten Pause 0:2 zurück. Ihr Auftritt nahm erst im Mittelabschnitt Fahrt auf: Andrew Desjardins und Markus Eisenschmid brachten die Adler mit den Anschlusstreffern zum 1:2 und 2:3 jeweils ins Spiel zurück, doch Ingolstadt antwortete immer wieder prompt mit dem nächsten Tor, um so den Zwei-Treffer-Vorsprung aufrecht zu erhalten.

Desjardins Stock rettet in die Verlängerung

Gleich nach Wiederbeginn, zum Start ins letzte Drittel, hielt David Wolf mit dem Tor zum 3:4 aus Sicht der Mannheimer die Hoffnung am Leben. Kurz vor Schluss der normalen Spielzeit platzierte Desjardins den Stock in einen Eisenschmid-Schuss und glich so mit einem Feldspieler mehr auf dem Eis zum 4:4 aus. Im Penaltyschießen traf Borna Rendulic für die Adler; Torwart Dennis Endras parierte zwei Ingolstadter Versuche. Bereits am Mittwochabend kommt es in der Mannheimer SAP-Arena zum „Rückspiel“.