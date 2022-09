Immerhin zwei Punkte in einem zeitweise zähen Spiel: Die Adler Mannheim bezwangen am Mittwochabend die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey-Liga mit 3:2 (1:2, 0:0, 1:0; 0:0; 1:0) nach Penaltschießen. Matthias Plachta gelang im zweiten Nachsitzen der Siegtreffer. Nigel Dawes hatte die Adler in der 8. Minute in Führung gebracht, doch die Gäste antworteten mit einem klassischen Doppelschlag. Im Mittelabschnitt vergab Borna Rendulic vor 6788 Zuschauern eine Penaltychance zum Ausgleich, der dann aber nach der zweiten Pause Matt Donovan gelang - der Verteidiger-Neuzugang traf nach feiner Einzelleistung. „Wir haben sehr gut angefangen, zwischenzeitlich aber unseren Spielplan verloren, da muss man schlauer spielen“, sagte Matthias Plachta: „Jetzt müssen wir mit den zwei Punkten zufrieden sein.“