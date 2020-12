Die Adler Mannheim sind nur wenige Tage vor dem Saisonauftakt in der DEL gegen die Nürnberg Ice Tigers am 19. Dezember noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben Routinier Felix Schütz unter Vertrag genommen. Der 33-Jährige, der zuletzt für den EV Landshut in der DEL2 auf Torejagd gegangen ist, unterschreibt in Mannheim ein Arbeitspapier bis zum Ende der Saison 2020/21. Schütz hat in Deutschland für Köln, München und Straubing gespielt. Er gewann mit der Nationalmannschaft 2018 die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen.