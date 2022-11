Die Adler Mannheim haben das stimmungsvolle Derby der Deutschen Eishockey-Liga bei den Löwen Frankfurt gewonnen – 4:3 (1:1, 1:0, 1:2; 0:0; 1:0) nach Penaltyschießen. Zwar lagen sie in der hitzigen Atmosphäre der Eissporthalle am Ratsweg zunächst hinten, drehten die Partie dann aber zu einer vermeintlich klaren 3:1-Führung. Matthias Plachta hatte kurz vor der ersten Pause ausgeglichen und traf mit seinem elften Saisontor auch zum 3:1. Davor hatte Nigel Dawes in Überzahl die Gäste in Führung gebracht.

„Ein Derby auf allerhöchstem Niveau“, lobte Mannheims David Wolf die intensive Partie, die sich vor 6990 Zuschauern erst im Schlussabschnitt durch viele Strafzeiten etwas verzettelte und zäh geriet, dann aber richtig Fahrt aufnahm. Durch den Frankfurter Anschlusstreffer in der vorletzten Minute – Chad Nehring traf bei sechs Feldspielern auf dem Eis – wurde es am Ende noch mal richtig spannend. Jerry D’Amigo gelang tatsächlich noch der 3:3-Ausgleich. Im Penaltyschießen sicherte Dawes den Adlern den Zusatzpunkt.