Die Adler Mannheim haben ihre – drei Spiele andauernde – Niederlagenserie beendet. Am Freitagabend gewann das Team von Coach Pavel Gross mit 4:3 (1:1, 0:1, 2:2) nach Penaltyschießen bei den Kölner Haien. Den entscheidenden Treffer setzte dabei Tim Wohlgemuth mit seinem Penalty.

Dabei war der Start für die Gäste alles andere als geglückt. Maximilian Kammerer brachte die Haie bereits in der zweiten Minute in Führung. Diese währte jedoch nicht lange. Drei Minuten später sorgte Jordan Szwarz nach schönem Pass von Nicolas Krämmer für den Ausgleich. Matthias Plachta war es, der in der 40. Minute einen Schuss von David Wolf ins Tor abfälschte und die Adler erstmals in Führung brachte.

Doch mit einem Doppelschlag von Luis Üffing (47.) und Sebastian Uvira (50.) binnen drei Minuten drehten die Haie die Partie erneut. Nigel Dawes sorgte mit seinem Treffer in der 52. Minuten für den abermaligen Ausgleich sowie den Gang in die Verlängerung und in das Penaltyschießen. Das entschied Tim Wohlgemuth für die Adler.