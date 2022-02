Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga zurück in der Erfolgsspur. Sie gewannen am Sonntagabend mit 4:1 bei der Düsseldorfer EG. Mark Katic hatte die Gäste in Überzahl in der elften Minute in Führung gebracht, die Jason Best im zweiten Drittel in Unterzahl auf 2:0 ausbaute (26.). Nur 70 Minuten später ließ Matthias Plachta das 3:0 folgen. Nach gut sechs Minuten im Schlussdrittel erhöhte Borna Rensulic auf 4:0. Die Düsseldorfer EG kam vor 4000 Zuschauern zweieinhalb Minuten vor dem Ende nur noch zum Ehrentreffer durch Stephan MacCouley.