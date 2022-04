Die Adler Mannheim sind mit einem Auswärtssieg ins Play-off-Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gestartet. Jordan Szwarz (zweimal, einmal in Überzahl und am Ende ins leere Tor) sowie Andrew Desjardins trafen zum 3:2-Erfolg bei den Straubing Tigers, die mit 1:0 in Führung gegangen waren. Die Adler boten in dem schnellen und intensiven Spiel eine konzentrierte Vorstellung, vor allem auch in Unterzahl. Zudem war Torwart Felix Brückmann ein sicherer und mehrfach reaktionsschneller Rückhalt. Spiel zwei der Play-off-Serie ist am Dienstag (19.30 Uhr) in der Mannheimer SAP-Arena.