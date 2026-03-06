Im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey-Liga filetierten die Adler Mannheim die Kölner Haie am Freitagabend beim 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). In der ausverkauften SAP-Arena zeigten die Adler dabei über 60 Minuten eine überzeugende Leistung und gewannen völlig verdient gegen den souveränen DEL-Spitzenreiter. Entscheidend dabei die 39. Minute, in der Kris Bennett und Justin Schütz innerhalb von 14 Sekunden mit ihren beiden Treffern aus einem 1:1 eine 3:1-Führung machten. Die Tore für die Adler erzielten neben Doppeltorschütze Schütz (15./39.) sowie Bennett (39.), Brendan O’Donell (43.) und John Gilmour (45.).