Da sich die Fischtown Pinguins weiterhin in Teamquarantäne befinden, muss auch das für Sonntag geplante Auswärtsspiel der Adler Mannheim in Bremerhaven coronabedingt verlegt werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Bereits das Freitagsheimspiel der Adler war ausgefallen. Es ist schon die fünfte Spielverlegung einer Partie der Mannheimer in diesem Jahr – viermal davon wegen Corona-Fällen beim Gegner.