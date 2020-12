In ihrem zweiten Saisonspiel in der Deutschen Eishockeyliga siegten die Adler Mannheim gegen die Straubing Tigers mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Die Entscheidung fiel innerhalb von 74 Sekunden, als Tommi Huhtala an Freund und Feind vorbei den Puck zum 2:0 ins Netz schlenzte (49.) und Jason Bast zum 3:0 traf (51.). Das 1:0 für die Gastgeber hatte David Wolf in der 28. Minute erzielt.